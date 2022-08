Serie C, Cerignola: dal Cesena arriva Gonnelli

CERIGNOLA - Colpo d'esperienza per la difesa del Cerignola. Attraverso un comunicato ufficiale sui propri canali social, il club pugliese "comunica il tesseramento del difensore . Centrale difensivo, classe 1993, proviene dal Cesena. Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Fiorentina e Livorno, nel 2014, ancora giovanissimo, passa al Pontedera in C2 (28 presenze) ottenendo la promozione in C1 dove si conferma con 29 presenze e 1 gol. Riscattato dal Livorno approda in B dove consegue 13 presenze e 1 rete siglata nel match contro il Brescia con il risultato di 4-2. Verrà riconfermato nella stagione successiva. Resta nonostante la retrocessione in C totalizzando 40 presenze in due stagioni e riconquistando con gli amaranto il campionato cadetti. Nelle stagioni 2018/19 e in avvio di stagione 2019/20 sarà ancora a Livorno (36 presenze e 1 gol). Come anticipato, a gennaio 2020, passa in prestito all’Alessandria in serie C per poi rientrare alla base. A ottobre 2020 il passaggio al Cesena, sempre in C, dove colleziona 21 presenze. Nell’ultima stagione, infine, 19 le apparizioni".