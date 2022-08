Psg, offerta del Galatasaray per Icardi

PARIGI (Francia) - Il Galatasaray fa sul serio per Icardi. Il club turco ha presentato un'offerta per ottenere in prestito l'attaccante argentino, in uscita dal Psg. L'ex Inter sembra interessato alla proposta, per rilanciarsi dopo essere messo ai margini e fuori dai piani del nuovo tecnico del team parigino, Christophe Galtier. A parlarne è "L'Equipe", precisando che, a una settimana dalla chiusura del calciomercato, il Psg sta accelerando per le operazioni in uscita.