Calciomercato Live: diretta 25 agosto news di mercato oggi

Il mercato di oggi in diretta: gli scambi e gli aggiornamenti che avvengono oggi, 24 agosto 2022. Segui le trattative in tempo reale nella nostra pagina Live dedicata.

10:47

Nainggolan: "Roma? Tornerei altre 10 volte, ma sono chiacchiere da bar"

Il centrocampista belga sulle voci di un possibile ritorno ai giallorossi: ecco cosa ha detto. Radja Nainggolan allontana le voci di un possibile ritorno alla Roma. Dopo l'infortunio di Wijnaldum alcuni avevano fatto il suo nome come sostituto dell'ex Liverpool e Psg. Il belga, però, invervenuto ai microfoni del programma “Il mio canto libero on air”, in onda sull’emittente radiofonica New Sound Level, è stato chiaro: “Questa città mi vuole bene come gliene voglio io. Perché io mi emoziono sempre. Ho fatto una scelta sbagliata. Mai cambiare per nessuno. Quando non vai d’accordo con una persona, non posso mai passar per finto e purtroppo ho fatto una scelta della quale forse mi pento ancora oggi. Ma io sono contento per i traguardi che ha raggiunto la Roma perché le voglio ancora bene”. APPROFONDISCI

10:29

Caceres in Mls: l'ex Juve approda ai Los Angeles Galaxy

Il difensore uruguayano ha firmato fino alla fine del 2022, con opzione per un'altra stagione. Lo ha annunciato il club americano. Un'altra conoscenza della nostra Serie A si trasferisce nella Major League Soccer americana. Il difensore uruguayano Martin Caceres, ex Juve ma anche Lazio, Fiorentina e Cagliari, ha firmato fino a dicembre 2022 con i Los Angeles Galaxy, con opzione per un'altra stagione. Avrebbe potuto tornare in patria (lo cercava il Penarol in particolare), ma ha optato per il campionato statunitense. Lo ha annunciato lo stesso club americano. LEGGI TUTTO

09:24

Tra Napoli e Keylor Navas c'è di mezzo Fabian Ruiz

Manca davvero poco per chiudere l’arrivo del portiere costaricano da Spalletti. Ultimi dettagli con il Psg, l’operazione è complessa e coinvolge anche lo spagnolo: decisive le prossime ore. Keylor Navas è rientrato in campo ieri dopo il piccolo problema alla schiena accusato alla vigilia della trasferta di Lilla e lo ha subito annunciato al mondo (social): "Feliz de volver". Felice di tornare: appunto. Il fatto, però, è che i tifosi napoletani hanno letteralmente invaso di commenti il suo profilo invitandolo senza mezzi termini a velocizzare le operazioni di trasferimento: e i due club, il Napoli e il Psg, stanno lavorando proprio per fare tutti felici. LEGGI TUTTO