Ronaldo, Ten Hag non si sbilancia: "Non posso dire che resterà al 100%"

Crisi alle spalle per il nuovo United? Presto per dirlo, ma si sa come i risultati siano la medicina migliore in particolare per una squadra in costruzione e alle prese con diversi casi irrisolti sul mercato. Il più ingombrante è ovviamente quello legato al futuro di Cristiano , che al St.Mary’s è entrato a venti minuti dalla fine senza incidere sulla partita. CR7 sembra ormai un corpo estraneo alla squadra, ma i giorni passano e per la prossima partita del Manchester, giovedì alle 21 a Leicester, i giochi dovranno essere fatti, in un senso o nell’altro.

Ten Hag apre alla partenza di Ronaldo: "Non so cosa accadrà"

Intanto, intervistato al termine della gara con i Saints, Ten Hag non si è sbilanciato sul futuro di Ronaldo non escludendo la partenza in extremis del portoghese, evento finora quasi sempre negato dall’allenatore olandese: "Non posso dire che Ronaldo resterà sicuramente. Non manca molto alla fine del mercato, ma saremo vigili fino all'ultimo secondo in base a quello che accadrà".

Manchester United a caccia di attaccanti

Quel che è certo è che in entrata il Manchester United è al lavoro per tesserare un altro paio di attaccanti e che il brasiliano Antony dell’Ajax, pupillo di Ten Hag, è in cima alla lista dei dirigenti dei Red Devils. L'allenatore non fa nomi, ma conferma che qualcosa può ancora succedere: "Non so se faremo qualcosa prima della fine del mercato, se ci saranno giocatori disponibili proveremo a prenderli".