Mercato Serie A: Winks dice sì alla Sampdoria, Nikolaou verso la Fiorentina

La sua commozione, all’arrivo a Brindisi, sarà ricordata fra le immagini più significative di questo calciomercato. Samuel Umtiti (28), da subito apprezzato per l’umiltà e la voglia di riscattare il periodo no a Barcellona, è già l’idolo dei tifosi del Lecce: «Ho delle buone sensazioni, vengo da anni molto complicati e ho voglia di ritrovare il piacere di giocare a calcio - le parole del difensore a Sky -. Ho voglia di parlare e di vivere il calcio. È la cosa più importante per me. Spero di fare una bella stagione con il Lecce». Poi, la benedizione del presidente Saverio Sticchi Damiani: «Il Salento aveva bisogno di Umtiti e Umtiti aveva bisogno del Salento». Preso il Nazionale francese e ufficializzato l’arrivo dell’esterno Giuseppe Pezzella (24) dal Parma, il Lecce si considera coperto con due giocatori per ruolo in tutte le zone del campo. Ma il direttore dell’area tecnica Corvino è sempre vigile sul mercato, pronto quindi ad approfittare di possibili occasioni in prossimità del gong.

Dietrofront

C’è stato intanto un nuovo confronto tra Gianluca Frabotta (23) e la società giallorossa in cui si è deciso di continuare insieme l’avventura. Il terzino di proprietà della Juve ha capito che la stima di Pantaleo Corvino resta immutata: spetterà a lui conquistarsi sul campo la fiducia del tecnico Marco Baroni. Sono giorni davvero intensi anche per l’Atalanta. I bergamaschi hanno chiuso per Rasmus Hojlund (19) dello Sturm Graz. Classe 2003, pagato circa 17 milioni di euro, il giovane attaccante danese era da tempo nei radar degli osservatori del club lombardo: ieri prima parte di viste mediche, le completerà oggi. I bergamaschi vogliono prendere anche Borna Sosa (24), ma a patto che esca l’olandese Hans Hateboer (28). Ricordiamo che con il terzino croato c’è già un accordo, mentre per quanto riguarda il cartellino i nerazzurri sono disposti ad arrivare a 15 milioni di euro.

Da Conte a Giampaolo

Quanto alla Sampdoria, è arrivato il sì di Harry Winks (26). Il centrocampista aveva ottenuto la possibilità di prendersi del tempo per decidere. Bene, dopo le classiche 72 ore di riflessione ha sciolto le riserve e dato l’ok ai blucerchiati per un trasferimento in prestito. Lunedì sarà in città per le visite mediche che anticipano la firma sul contratto. Due invece i nomi per l’attacco del direttore Daniele Faggiano: Gregoire Defrel (31), che è il preferito. E Ignacio Pussetto (26), inserito nella lista come piano B considerando le difficoltà economiche per il francese. A proposito di decisioni, Kingsley Ehizibue (27) dovrebbe accettare definitivamente l’Udinese. Il terzino del Colonia martedì era rientrato in Germania dopo aver visitato il centro sportivo del club friulano. Le sue impressioni sono state positive, adesso è atteso lunedì per le visite mediche e la firma sul contratto con la società di Gino Pozzo.



Empoli scatenato. Ieri nuovo vertice con la Fiorentina per il ritorno, ormai vicinissimo del polacco Szymon Zurkowski (24). Sul piatto anche Christian Kouame (24), con cui i contatti vanno avanti da diverso tempo in un clima di fiducia. E invece Nedim Bajrami (23)? Sul centrocampista albanese, con cittadinanza svizzera, oltre la Fiorentina c’è sempre il Sassuolo che con lo sprint di ieri potrebbe aver superato proprio la concorrenza della Viola. Per la difesa, invece, al presidente Fabrizio Corsi piace molto Matteo Gabbia (22) del Milan visto che Ethan Ampadu (21) è destinato allo Spezia. I liguri chiuderanno poi uno scambio con la Fiorentina: in viola arriverà Dimitris Nikolaou (24), mentre Matija Nastasic (29) sarà a disposizione di Gotti. Il centrale dei rossoneri, ricordiamolo, verrà liberato appena Ricky Massara prenderà un rinforzo per il reparto arretrato. Il Verona ha ufficializzato l’arrivo di Yayah Kallon (21) dal Genoa con la formula del prestito e diritto di riscatto. Josip Ilicic (34) e Simone Verdi (30) si contendono una maglia per l’attacco di Gabriele Cioffi. Infine, il Sassuolo è anche su Janis Antiste (20).