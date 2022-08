Milan, Thiaw lo paga Paquetà! Al Lione 60 milioni, il 15% ai rossoneri

Dopo un’intera estate da uomo-mercato, a suon di rilanci tra i club della Premier League, Lucas Paquetà è effettivamente approdato in Premier League , diventando l’ennesimo giocatore oggetto di una sostanziosa valutazione da parte di un club appartenente al campionato più ricco del mondo.

Wests Ham, colpo Paquetà: al Lione vanno 60 milioni

L’ex centrocampista del Milan è un nuovo giocatore del West Ham, che lo ha prelevato dal Lione per 36,5 milioni di sterline, al cambio attuale oltre 43 milioni di euro più bonus pari a 14,4 milioni di sterline che, se attivati, farebbero di Paquetà il giocatore più pagato nella storia del West Ham per un totale complessivo di 60 milioni. Il nazionale brasiliano dovrebbe sottoporsi alle visite mediche già nella giornata di domenica, passaggio propedeutico alla definizione dell’operazione tra la società francese e gli Hammers, corsi ai ripari sul mercato dopo il pessimo avvio di campionato con tre sconfitte in tre partite.