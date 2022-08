Gattuso: "Spero nell'arrivo di Cavani". Ma c'è una nuova rivale

Gattuso: "Cavani? Ci spero, sono ottimista per natura"

"Stiamo lavorando per arrivare a Cavani, sono ottimista per natura, credo che abbiamo la possibilità di ingaggiarlo. Peter Lim sta lavorando molto, e crede molto in questa possibilità - sono le parole dell'allenatore calabrese -. Cavani non è un giocatore qualsiasi, ha giocato in grandi club e al massimo livello per tanto tempo. Ha 35 anni ma ha una mentalità incredibile. Io parlo del lato tecnico e non dei soldi, quello non è un mio problema. Non è un'affare che si può chiudere in due minuti: da tre settimane ci stiamo lavorando, spero che si risolverà in modo positivo".