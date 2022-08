In Olanda sicuri: "United-Antony è fatta: 100 milioni all'Ajax"

ROMA - I cento milioni di euro che l'agente Jorge Mendes vorrebbe dirottare a Napoli per portare a Manchester l'azzurro Osimhen (e il suo assistito Cristiano Ronaldo all'ombra del Vesuvio), lo United li verserà invece nelle casse dell' Ajax. Ne è sicuro il ' De Telegraaf ' secondo cui è praticamente tutto fatto per la cessione di Antony ai ' Red Devils ', pronti ad acquistare il 22enne attaccante brasiliano al prezzo voluto dai ' Lancieri ' di Amsterdam che avevano rifiutato in precedenza 90 milioni.

Rimasto fuori con l'Utrecht

Nel frattempo Antony ha disertato il match di Eredivisie vinto 2-0 sul campo dell'Utrecht (reti di Berghuis e Brobbey) dagli eurorivali del Napoli (inserito nel gruppo A di Champions League insieme agli olandesi, al Liverpool e ai Rangers). Il talento sudamericano non era nemmeno in panchina dove sono invece rimasto Lorenzo Lucca e il 'figlio d'arte' Francisco Conceiçao (suo padre è l'ex Lazio e Parma Sergio, attuale tecnico del Porto), che come l'ex bomber del Pisa è uno degli acquisti estivi dell'Ajax. È entrato invece a match in corso nell'Utrecht il 21enne difensore Ruben Kluivert, figlio di Patrick, ex Ajax, Barcellona e Milan, e fratello del romanista (ma in procinto di passare al Fulham) Justin.