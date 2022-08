Valencia, Gattuso può sorridere: è fatta per l'arrivo di Cavani

VALENCIA (Spagna) - La telenovela Cavani è ormai giunta alla conclusione. Dopo le esperienze con il Palermo e il Napoli in Serie A, con il Psg in Ligue 1 e con il Manchester United in Premier League il 35enne attaccante uruguaiano si appresta a misurarsi anche nella Liga spagnola. Manca ancora l'ufficialità, ma il Matador è sbarcato quest'oggi a Valencia per sostenere le visite mediche con il club allenato da Gattuso. Superata la concorrenza di Nizza, Villarreal e Real Sociedad. Stasera Cavani sarà al Mestalla per assistere alla partita dei bianconeri contro l'Atletico Madrid. "Volevo tornare in Spagna e giocare qui, il Valencia ha puntato su di me ed era una delle cose che più volevo - le parole dell'uruguaiano - Mi hanno trasmesso affetto e questo mi ha spinto a venire, la società mi ha dato fiducia e spero di ripagarla". Decisivo anche Gattuso, in pressing sul giocatore ormai da settimane: "Sì, abbiamo parlato un po'", ha confermato l'uruguaiano.