Calciomercato Serie B, Ascoli: biennale per Gnahorè

ASCOLI PICENO - Rinforzo a centrocampo per l'Ascoli di Bucchi. Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il club bianconero annuncia "di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Eddy Gnahoré. Nato il 14 novembre 1993 a Villeneuve-la-Garenne in Francia, ma di origini ivoriane, Gnahoré ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2024. E’ reduce dall’esperienza nell’Amiens, in cui ha militato due stagioni e mezzo (78 presenze, 8 gol e 3 assist complessivamente fra League 1 e 2) inframmezzate dai sei mesi nel campionato cinese col club del Yangtze di Wuhan. Cresciuto nei settori giovanili di Chateauroux, Manchester City e Birmingham, il centrocampista francese torna nella Serie B italiana dopo avervi militato con le maglie di Perugia (14 presenze, 1 gol e 1 assist) e Palermo (36 presenze, 4 gol e 4 assist) rispettivamente nelle s.s. 2016/17 e 2017/18. In Italia ha vestito anche le casacche di Carrarese in Lega Pro a inizio carriera (46 presenze, 4 gol e 2 assist in una stagione e mezza), Carpi e Crotone, club quest’ultimo con cui ha esordito in Serie A il 14 gennaio 2017 in Crotone-Bologna. Il Club bianconero dà il benvenuto a Eddy Gnahoré accogliendolo con un caloroso benvenuto".