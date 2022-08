Ten Hag conferma Cristiano Ronaldo: "Il mercato dello United è chiuso"

MANCHESTER (Regno Unito) - " La finestra di mercato si concluderà così , con l'ingaggio di Dubravka. Bisogna stare sempre attenti, ma andremo da settembre a gennaio con questa rosa. In attacco serviva rafforzare la squadra". Nella conferenza stampa alla vigilia del match di Premier League contro il Leicester, il tecnico del Manchester United Erik ten Hag 'conferma' Cristiano Ronaldo , nelle ultime settimane accostato al Napoli e allo Sporting Lisbona: " È chiaro che fa parte del progetto . Servono giocatori di qualità per tutte le partite della stagione".

L'avvio di stagione di Cristiano Ronaldo al Manchester United

Dopo un'estate trascorsa sulle prime pagine dei quotidiani di mezza Europa, con gli accostamenti a numerosi top team del Vecchio Continente, dall'Inter e il Milan fino al Napoli o al romantico ritorno alla Juve, passando per Chelsea, City, Psg, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Olympique Marsiglia e Sporting Lisbona, Cristiano Ronaldo ha fatto parlare di sé anche per la mancata partenza con il resto della squadra nella tournée estiva in Asia. Nelle prime quattro gare ufficiali della nuova stagione, il fuoriclasse portoghese è partito titolare soltanto in una, con 90' disputati contro il Brentford. Nelle restanti ha raccolto 37' contro il Brighton, appena 4' contro il Liverpool e 22' contro il Southampton.