Calciomercato Serie B, Benevento: in chiusura Simy dalla Salernitana

BENEVENTO - Un colpo in attacco per il Benevento. Attesso l'annuncio per l'arrivo di Nwankwo Simy dalla Salernitana. La trattativa sembra essersi sbloccata, con l'attaccante nigeriano che arriverebbe in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 800mila euro. La Salernitana si farà carico di un parte dell'ingaggio. Il Benevento vuole tenere Federico Barba, nonostante il pressing del Cagliari. A centrocampo i sanniti potrebbero regalarsi Pasquale Schiattarella, in procinto di svincolarsi dal Parma.