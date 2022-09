Klopp elogia Arthur: "Il Liverpool gioca in modo diverso dalla Juve"

LIVERPOOL (Regno Unito) - "Cosa porta Arthur al Liverpool? È davvero un buon calciatore, penso che siamo tutti d'accordo su questo. Aveva già una carriera molto eccitante ed era ancora piuttosto giovane, quindi nell'età migliore per un calciatore o nell'età migliore per un calciatore". All'indomani della chiusura della sessione estiva di calciomercato e alla vigilia del derby con l'Everton al Goodison Park, il tecnico dei Reds Jurgen Klopp elogia il centrocampista brasiliano prelevato in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus: "Giochiamo ovviamente in modo diverso dalla Juve e tutti pensiamo che possa fare bene, per questo sono davvero contento".