Barcellona, "Pjanic pronto ad andare via. C'è l'offerta triennale dagli Emirati Arabi"

Dettagli da limare

Il 32enne centrocampista bosniaco infatti non ha nemmeno preso parte all'allenamento di rifinitura dei blaugrana in vista dell'esordio in Champions League contro il Viktoria Pilsen al 'Camp Nou'. Come spiega 'Mundo Deportivo', Pjanic "si è assentato con il permesso del club per definire la sua partenza, dopo aver comunicato al Barcellona il suo desiderio di andarsene negli Emirati Arabi per accettare l'offerta di un contratto triennale presentata dallo Sharjah Fc". Secondo il quotidiano catalano restano da limare solo alcuni dettagli per la definizione del trasferimento, che dovrebbe concretizzarsi nelle prossime ore.