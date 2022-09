Malcuit, svincolato dal Napoli, ufficiale all'Ankaragücü

Proseguirà in Turchia, nella Süper Lig, la carriera professionale di Kévin Malcuit. Il terzino destro franco-marocchino, classe 1991, svincolato dal Napoli ma che in Italia ha vestito anche la maglia della Fiorentina, si è accordato per un anno con l'Ankaragücü.

Napoli, ufficiale: lo svincolato Malcuit si accasa all'Ankaragücü Ennesimo trasferimento in Turchia, quindi, di una vecchia conoscenza della nostra Serie A nelle ultime settimane dopo i vari Dries Mertens, Lucas Torreira, Mauro Icardi (via Psg)... Ora anche Malcuit, che raggiunge il club della capitale dove troverà il coetaneo Federico Macheda, anch'egli recentemente approdato in Süper Lig dopo la lunga esperienza in Grecia con la maglia del Panathinaikos.