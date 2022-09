Juve, il futuro di Arthur è un mistero: le voci dall'Inghilterra

L’inizio della settima stagione di Jurgen Klopp sulla panchina del Liverpool è stato a dir poco complicato. I nove gol al Bournemouth hanno rappresentato la classica eccezione per una squadra che ha già perso punti preziosi in campionato pareggiando contro Fulham, Crystal Palace ed Everton, oltre a quelli del ko contro il Manchester United e che in Champions è stata travolta per 4-1 dal Napoli al Maradona.

Crisi Liverpool, "colpa" del centrocampo Del resto il “peccato originale” del mercato estivo dei Reds è stato quello di non aver rinforzato adeguatamente il centrocampo, bersagliato dagli infortuni. L’innesto in extremis, e a sorpresa, di Arthur, arrivato in prestito dalla Juventus, non ha per il momento sortito effetti, anche perché il brasiliano deve completare l’inserimento nel calcio inglese e negli schemi di Klopo. L’ex Barcellona ha finora disputato solo uno scampolo di partita contro il Napoli, a risultato ormai compromesso, eppure sul suo futuro dall’Inghilterra arrivano voci contrastanti.

"Liverpool, si pensa già al mercato: idee Bellingham e Nunes" Secondo quanto riportato dal Daily Mail il Liverpool è già proiettato al mercato estivo 2023 con l’obiettivo di assicurarsi un centrocampista di livello internazionale: il sogno è Jude Bellingham del Borussia Dortmund, l’alternativa è raprpesentata dal portoghese Mathias Nunes del Wolverhampton. Il volto nuovo che arriverà non porterà però all’automatica partenza di Arthur, stimato da Klopp che intende testare il brasiliano in maniera approfondita durante la stagione per valutarne l’eventuale riscatto nel prossimo giugno, magari a cifre inferiori rispetto ai 37,5 milioni pattuiti dai due club.