"Barcellona, Jorginho gratis per il dopo Busquets"

Il futuro di Jorginho potrebbe essere lontano da Londra. Il 30enne azzurro, arrivato al Chelsea nell’estate del 2018 per volontà di Maurizio Sarri, potrebbe decidere di non rinnovare il suo contratto con il club londinese, in scadenza a giugno 2023. Secondo il Sun il Barcellona di Xavi starebbe monitorando la situazione dell’ex Napoli, in quanto rappresenterebbe il profilo ideale per il dopo Busquets, ormai 34enne e anch’egli con il contratto in scadenza a fine stagione.