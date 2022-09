"Busquets dovrebbe salutare il Barcellona a fine stagione"

BARCELLONA (SPAGNA) - Sarebbe sempre più vicino l'addio di Sergio Busquets al Barcellona. Secondo quanto riportato dal sito specializzato 'Sport', il giocatore sarebbe entrato nell'ordine di idee di non rinnovare il suo contratto con i 'Blaugrana' in scadenza il prossimo 30 giugno, dopo quindici stagioni di trionfi e delusioni e nonostante l'insistenza del presidente Laporta di voler prolungare il contratto in scadenza di altre due stagioni. La decisione di Busquets - che avrebbe deciso, da tempo, di salutare Barcellona - sarebbe legata all'età (34 le candeline già spente dal centrocampista che viaggia spedito verso le 35 primavere) che, scrive 'Sport', inizia a pesare per gli altimissimi ritmi del calcio europeo e per una questione di motivazioni: dopo aver vinto tutto in maglia 'azulgrana', il 34enne di Sabadell vorrebbe provare una nuova esperienza. Le ultime stagioni al Camp Nou hanno infatti messo in risalto un lento e inevitabile declino del nazionale spagnolo che non ha mai smesso di dare il massimo, da professionista esemplare, per la squadra. Con un obiettivo chiaro da raggiungere: salutare come fece Xavi nel 2015, ovvero con la conquista del 'triplete'.