"Il Barcellona pensa seriamente al ritorno di Messi"

Il Barcellona starebbe pensando seriamente al clamoroso ritorno di Lionel Messi. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il presidente del club spagnolo Laporta ha in mente di ricucire lo strappo con l'argentino e studiare insieme il modo migliore per un suo rientro alla base. Tante le idee in cantiere: dal suo ritorno come calciatore (che secondo quanto scrivono in Spagna potrebbe realizzarsi l'estate del 2023 alla scadenza del suo contratto con il Psg) a quello con un ruolo di ambasciatore del club, una volta appesi gli scarpini al chiodo. Per il Barcellona sarebbero numerosi i vantaggi: soprattutto a livello di marketing e merchandising.