"In estate il Bayern offrirà al Tottenham di Conte 100 milioni per Kane"

Ancora una volta Harry Kane incendia le voci di calciomercato. E, questa volta, con grandissimo anticipo. Questa volta non c'entrano Manchester City, Real Madrid o Barcellona. A muoversi per il perno offensivo degli Spurs e della nazionale inglese ci sarebbe il Bayern Monaco , intento a rimpiazzare Robert Lewandowski (al di là delle gesta dell'ex Liverpool Sadio Mané ) con un anno di distanza.

Secondo le indiscrezioni raccolte dal Sun, infatti, "il club pluricampione di Germania, vorrebbe avanzare al Tottenham di Antonio Conte una cifra pari a 88 milioni di sterline (equivalente a circa 102 milioni di euro, ndr). La proposta non si concretizzerebbe nella prossima sessione invernale ma, come si conviene per un giocatore di tale calibro, in estate".

"Bayern su Kane? L'offerta al Tottenham di Conte verrà formalizzata la prossima estate"

Mancano mesi al potenziale affare ma il Bayern sa che è proprio iniziandone a parlare con grande anticipo, che potrebbe arrivare a una fumata bianca, più che altro per permettere al club venditore, di organizzarsi in maniera consona per trovare le alternative (cosa non esattamente facile) a Kane. E, magari, cercare di giocare ulteriormente al rialzo in chiave economica.