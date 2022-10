"Chelsea-Jorginho, è stallo nella trattativa per il rinnovo"

C’è anche Jorginho tra i tanti top players internazionali che andranno in scadenza con il proprio club nel prossimo giugno. L’ex regista del Napoli, approdato al Chelsea nell’estate 2018, è in trattative con la nuova proprietà dei Blues, insediatasi la scorsa estate, per prolungare la propria permanenza nella City, ma al momento le negoziazioni non sono ancora arrivate a un punto di svolta, come riferisce l’'Evening Standard'.