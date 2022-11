"Caso Ronaldo, il Manchester United pensa alla risoluzione del contratto"

Manchester United-Ronaldo, rottura insanabile

Del resto la portata delle dichiarazioni di Ronaldo è stata tale che il clamore non poteva spegnersi in poche ore, così l’argomento più scottante sul tavolo adesso riguarda come, e se, ripartire. Il Manchester United tornerà a giocare solo tra un mese, Ronaldo si è unito ai compagni del Portogallo, ma secondo quanto riportato dal 'Sun' la società starebbe meditando una controreplica clamorosa nei confronti del proprio tesserato.

"Manchester United pronto a stracciare il contratto di Ronaldo"

Dietro le parole sulla carta morbide del comunicato diffuso all’indomani dello sfogo di Cristiano a Piers Morgan (“Il club prenderà in considerazione una risposta solo dopo che tutti i fatti siano stati delineati”) ci sarebbe infatti la volontà di prendere tempo per capire i margini per una risoluzione unilaterale del contratto, di fatto un vero e proprio licenziamento per giusta causa che si giustificherebbe con le dichiarazioni lesive nei confronti del tecnico Ten Hag e della società tutta: “So che qualcuno mi boicotta dall’interno- ha detto tra l’altro Ronaldo – L’allenatore ed un altro paio di persone”. Insomma, nuove e clamorose puntate sono alle porte per un rapporto che, comunque vada, è arrivato al capolinea, dal momento che né Ronaldo, né i tifosi dei Red Devils, né Ten Hag e il gruppo pensano che sia ancora possibile vedere Cristiano nello spogliatoio, allenarsi e mettersi a disposizione del tecnico olandese.

Anche Ferdinand scarica Ronaldo: "È indifendibile"

Così, mentre iniziano a farsi largo le ipotesi sull’eventuale futura destinazione di Ronaldo dopo il Mondiale, tra Chelsea, Sporting e la MLS, anche un ex compagno di CR7 allo United, Rio Ferdinand, ritiene che non ci siano margini per ricomporre la frattura e che anzi lo stesso Ronaldo punti a farsi mandare via: “Purtroppo Ronaldo è indifendibile dopo quanto ha dichiarato - ha detto l'ex difensore al 'Sun' - Non credo ci siano possibilità per tornare indietro e affinché il matrimonio con lo United continui. Separarsi converrebbe a tutti, come si può immaginare che Cristiano torni a confrontarsi con Ten Hag? Se anche qualcuno all’interno del club avesse voluto tenerlo in rosa fino alla fine della stagione ora è diventato impossibile”.