Cristiano Ronaldo e la scioccante offerta dell'Arabia: ecco l'impressionante cifra che ha rifiutato

Un'offerta impossibile da rifiutare per qualsiasi persona. Tranne che per Cristiano Ronaldo. L'asso portoghese ha dichiarato durante la ormai celebre intervista concessa su Talk TV al giornalista Piers Morgan di aver detto di no ad un ingaggio da sceicco prima del suo ritorno al Manchester United. Una cifra da capogiro, impossibile da rifiutare. "E' vero, mi arrivo quell'offerta ma decisi di non accettarla".