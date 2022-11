“Ronaldo si è offerto di tornare al Real Madrid”

Continua la ricerca disperata di una squadra da parte di Cristiano Ronaldo. Secondo Sport, il portoghese – in uscita dal Manchester United – si sarebbe proposto per un clamoroso ritorno al Real Madrid, per soli mesi mesi. Un'idea nata dopo l'infortunio che ha colpito Karim Benzema, centravanti titolare dei Blancos, che dovrà saltare i Mondiali.

“Ronaldo, rescissione consensuale o licenziamento” CR7 dovrebbe lasciare il Manchester United dopo l'intervista al Sun. Le parti potrebbero mettersi d'accordo per una rescissione consensuale del contratto o ci potrebbe essere il licenziamento da parte degli inglesi. A quel punto, l'ex Juve sarà libero di cercarsi un'altra squadra che, però, difficilmente spenderà i soldi di uno stipendio molto oneroso come quello del portoghese. E' al lavoro il suo agente, Mendes, per cercare un'intesa amichevole con lo United.

“Destino di Ronaldo incerto” La sua uscita dal Manchester è dunque vicina, ma il destino di Ronaldo resta incerto. Il Chelsea avrebbe preferito guardare altrove, in Inghilterra si fanno i nomi di Napoli e Sporting Lisbona. Ma Cr7 vorrebbe tornare a Madrid, tanto che mesi fa si era addirittura ipotizzato un trasferimento all'Atletico di Madrid. Il costo ha però spaventato i colchoneros. Il Real non ha mai dato segnali, ma l'infortunio di Benzema potrebbe aprire scenari nuovi secondo Sport.