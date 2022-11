L'Arabia Saudita vuole Ronaldo, l'offerta shock indigna i social: ecco la cifra

Nonostante le offerte declinate in estate, il mondo del calcio arabo non si è ancora arreso all'idea di mollare Cristiano Ronaldo , specie ora che l'asso portoghese è ufficialmente senza squadra dopo il licenziamento per giusta causa imposto dal Manchester United.

Il ministro dello Sport saudita: "CR7 modello, tutto è possibile"

A dare un'ulteriore fiammata alle voci di mercato "mediorientali" ha pensato, nelle ultime ore, il ministero dello Sport saudita, il principe Abdulaziz: "Cristiano Ronaldo è un esempio da seguire e costituirebbe un vero e proprio modello per tanti nostri giovani calciatori per un campionato, il nostro, in forte crescita. In più Cristiano ha una grande base di tifosi qui da noi. Tutto è possibile"