Per Cristiano Ronaldo ci prova l'Al Nassr: l'offerta monstre del club saudita

Ci si era lasciati con le parole del ministro dello Sport saudita , il principe saudita: " Cristiano Ronaldo è un esempio da seguire e costituirebbe un vero e proprio modello per tanti nostri giovani calciatori per un campionato, il nostro, in forte crescita. In più Cristiano ha una grande base di tifosi qui da noi. Tutto è possibile". Da qui, si è scatenata una vera e propria battaglia tra club arabi per assicurarsi l'asso portoghese ex Juve .

L'Arabia Saudita vuole Cristiano Ronaldo, ma l'asso portoghese...

Uno scenario che, comunque, non scompone minimamente CR7 e il suo super agente Jorge Mendes. Molto dipenderà dall'andamento del Portogallo in questo Mondiale, su cui l'ex Juve e United si è detto "esclusivamente concentrato". Certo, in lui permane il desiderio di rientrare in gioco in un club ancora in corsa per la Champions League.