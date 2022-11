Nainggolan verso il ritorno in serie A: una squadra lo aspetta

ROMA - Radja Nainggolan è in rotta con l'Anversa ed è stato messo fuori rosa per motivi disciplinari. L'ex Roma non gioca da oltre un mese ed è stato pizzicato a fumare una sigaretta elettronica in panchina. Le strade tra il belga e il club si divideranno quindi e c'è già qualche rumors che arriva dall'Italia. Come confermato dallo stesso centrocampista al quotidiano 'Het Nieuwsblad', nei giorni scorsi Nainggolan ha parlato con l'amministratore del Monza Galliani che ha aperto a un suo possibile ingaggio, anche se a determinate condizioni: "Ho incontrato in Qatar Adriano Galliani. Mi ha detto 'se vuoi giocare e vuoi prendere pochi soldi, richiamami. Non puoi fermarti, una soluzione si trova'. Io mi sento ancora bene". Nelle intenzioni del Monza, Nainggolan andrebbe a rinforzare un reparto di centrocampo orfano dalla frattura del malleolo peroneale di Sensi. Fondamentale per un suo ritorno in Serie A, però, la volontà del giocatore di abbassare le proprie pretese economiche.