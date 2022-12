Da un Rolex all'ora a due jet al mese: cosa può comprarsi Ronaldo con lo stipendio dell'Al Nassr

Che cosa vi comprereste con 16 milioni al mese? E con 23mila euro all'ora? Forse non è facile nemmeno quantificare una cifra simile. Forse, se non ti chiami Cristiano Ronaldo e questi rischiano di diventare seriamente i tuoi guadagni. L'Al-Nassr sarebbe pronto a fare follie per portare nel campionato dell'Arabia Saudita il campione portoghese, tanto da aver formulato un'offerta clamorosa che viaggerebbe sui circa 200 milioni a stagione. Anche se la volontà dell'ex Juve non è chiara, i calcoli sono semplici: CR7 percepirebbe al mese oltre 16,6 milioni di euro, ovvero 555mila euro al giorno, 23mila euro all'ora e ben 385 euro al minuto. Da jet privati esclusivi a supercar appartenute a grandi star del cinema, ecco che cosa sarebbe possibile comprare con uno stipendio faraonico come il suo.