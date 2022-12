Endrick, si accende l’asta per il 16enne che vale 60 milioni

Ha assaporato il sogno della convocazione al Mondiale fino all’ultimo. Tutto il Brasile lo spingeva verso una chiamata che sarebbe stata storica, ma il ct Tite non se l’è sentita e così Endrick, talento del Palmeiras, è rimasto a casa. Certo, questo rimane comunque un momento storico per l’attaccante 16enne, indicato come prossimo crack internazionale e conteso da mezza Europa. Sulle sue tracce ci sono infatti tutte le big, dal Real al Barcellona passando per il Psg, il Chelsea e il City: difficile al momento escludere qualcuno, il mercato per Endrick impazza da tempo e presto si potrebbe conoscere già la sua prossima meta. Ad un certo punto, sembrava vicinissima la sua firma con le merengues, poi c'è stato il blitz dei parigini e quello del Barcellona. Ma i catalani al momento non sembrerebbero intenzionati a spendere i 60 milioni di euro della clausola del calciatore.