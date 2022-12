Endrick, la nuova stella brasiliana di 16 anni verso il Real Madrid: la cifra è pazzesca

Il terzetto con Vinicius e Rodrygo

Endrick, nelle intenzioni della società spagnola, andrebbe ad aggiungersi a Vinicius e Rodrygo, formando un terzetto di stelle brasiliane. Anche loro vennero acquistati (rispettivamente dal Flamengo e dal Santos) quando erano ancora minorenni e lasciati ai club di appartenenza fino al compimento della maggiore età. Anche in questa occasione il Real ripeterà questa modalità, portando il gioiello del Palmeiras in Spagna solo a luglio del 2024, quando compirà 18 anni. Per Endrick, riferisce la stampa brasiliana, si era fatto avanti con decisione anche il Psg, offrendo 80 milioni in totale per lui e per il 15enne Estevao, altro grande talento: ma la società campione del Brasile non aveva ritenuto congrua la proposta.