Timber, il talento che non ha paura di Messi è pronto per una big

“Messi è un grande giocatore ma non c'è solo lui”. Jurrien Timber, difensore olandese, ha presentato così la sfida di stasera contro l’Argentina. Il classe 2001 è uno dei talenti in vetrina, che anche davanti ai microfoni dimostra tutta la sua personalità. Una qualità, questa, molto apprezzata dagli osservatori a caccia di un centrale giovane e affidabile. La scorsa estate l'Ajax ha rifiutato offerte importanti, sui 25 milioni di euro, firmate dal Manchester United e dal Bayern. In particolare i Red Devils hanno spinto molto per strappare il giocatore ai Lancieri, ma alla fine è mancato l'accordo economico. Timber in Inghilterra ritroverebbe uno dei suoi più grandi estimatori, ovvero il tecnico Ten Hag, con cui è rimasto in ottimi rapporti. L’attuale manager dei Red Devils lo ha sempre considerato un calciatore eclettico, perfetto da centrale, ma schierabile pure da terzino.