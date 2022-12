Bellingham e un addio già deciso: ecco dove può andare

All’età di 19 anni costa già 100 milioni. Jude Bellingham , forte centrocampista dell’Inghilterra, è stato uno dei protagonisti del Mondiale che lo ha visto uscire sconfitto ieri , contro la Francia di Giroud . Un ko doloroso, difficile da digerire per un calciatore con la testa e mentalità del classe 2003. “Restate con noi” le sue parole rilasciate ai tifosi, prima di tornare a casa. Insomma, chiuso il capitolo Qatar per il talento del Borussia Dortmund è già tempo di pensare al calciomercato e ad una nuova tappa della sua carriera. Sì, perché la cessione (che avrebbe già chiesto) appare inevitabile vista la crescita del suo cartellino durante la kermesse qatariota.

Bellingham, che asta: Klopp prova lo sgambetto

Il Liverpool si è mosso da tempo e ad oggi sembra in vantaggio. Ha iniziato a parlare mesi fa con l’entourage del giocatore, con l’idea di arrivare a dama in tempi rapidi. Del resto, si sa, i Reds sono disposti a fare follie per l'inglese, ma al momento è prematuro parlare di un futuro già scritto. Su Bellingham è infatti molto forte anche il Real, che solo una settimana fa ha trovato l'accordo per il 16enne Endrick. Le merengues hanno una strategia ben definita: programmano e investono senza badare a spese, quando si tratta di giocatori giovani ma già fortissimi. Attenzione poi al possibile blitz del Psg. Lo stesso Al-Khelaifi ha ammesso pubblicamente di apprezzare molto Bellingham. “È un giocatore straordinario, l’Inghilterra è fortunata ad averlo”.