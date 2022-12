Enzo Fernandez, che rimpianto per le italiane: ora è sfida Liverpool-Real

Enzo Fernandez è un vero rimpianto per le italiane. E già, inutile nasconderlo, il centrocampista della nazionale argentina e del Benfica poteva vestire la maglia di una squadra della Serie A. Quando? L’estate scorsa, ma anche qualche mese prima, era acquistabile versando la clausola da 18 milioni di euro. Milan e Inter si erano interessate, i rossoneri, in particolare, avevano mosso passi concreti per ingaggiare il classe 2001 che ha appena raggiunto la finale del Mondiale. Ricordiamo che c’è stato anche un blitz dei dirigenti rossoneri in Argentina, era tutto organizzato per strappare il sì del talento, ma alla fine i meneghini decisero di non affondare il colpo, e così è arrivato il Benfica che ha pagato la clausola e si è portato a casa il 24 di Scaloni.