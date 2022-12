Ufficiale, colpo Real Madrid: preso il gioiello di 16 anni Endrick. Mistero sulle cifre

MADRID (SPAGNA) - Colpo di mercato del Real Madrid che si regala il nuovo talento del calcio brasiliano: il club 'merengue' ufficializza infatti l'arrivo di Endrick dal Palmeiras. Attaccante, classe 2006, è per molti addetti ai lavori il miglior giocatore al mondo della sua generazione. Attraverso una nota ufficiale, il club campione d'Europa in carica annuncia che, con il Palmeiras, Endrick e la sua famiglia "ha raggiunto un accordo in base al quale il giocatore potrà passare al Real Madrid quando raggiungerà la maggiore età nel luglio 2024". Il giovane talento verdeoro "si recherà a Madrid nei prossimi giorni per visitare le strutture" del club 'blanco'.