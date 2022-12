Kamada: il Borussia rilancia, ma la decisione è rimandata

Daichi Kamada, in scadenza nel 2023, resta sulla copertina del calciomercato, confermandosi uno dei giocatori più richiesti del momento, in Germania e in Europa. Grazie alla vetrina del Mondiale, poi, la lista dei suoi corteggiatori si è allungata, accogliendo anche altri club italiani e stranieri. Non è invece nuovo l’interesse del Borussia Dortmund, che proprio nelle ultime ore avrebbe mosso passi importanti per ingaggiare il giapponese a parametro zero, entro le prossime settimane.