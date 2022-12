Scaricato da Simeone, pilastro per Scaloni: De Paul si riprende il mercato

Scaricato da Simeone, fondamentale per il ct Scaloni. Il momento sportivo di De Paul si divide tra le delusioni con il suo club, l’Atletico Madrid, e le gioie con la sua Argentina che domenica sfiderà in finale la Francia. L’ex centrocampista dell’Udinese è stato indispensabile per la cavalcata della sua nazionale e anche come uomo spogliatoio. “Credo molto nel gruppo, per questo quello che fa più male sono i dubbi che qualcuno ha mosso nei nostri confronti”, le sue parole rilasciate nei giorni scorsi. Non solo: De Paul sarebbe stato decisivo per il futuro di Leo Messi. Stando a quanto raccontato da alcuni media spagnoli, proprio il 28enne e Paredes avrebbero convinto la Pulce a non abbandonare la Nazionale dopo la delusione di Russia 2018. Insomma, se Messi è così carico e motivato in questo Mondiale il merito è anche del suo connazionale.