Cristiano Ronaldo potrebbe ritirarsi: un calciatore che lo conosce bene stupisce tutti

Ronaldo, Evra: "Se si ritira non mi sorprenderebbe"

Evra in un'intervista a Sky Sports UK ha puntato soprattutto sulle critiche ricevute dal cinque volte Pallone d'Oro durante i Mondiali: "Forse Cristiano si ritirerà, anche perché, alcune volte quando ci sono tutte queste critiche, specialmente alla fine della tua carriera, ti viene da pensare 'okay, è il momento di smetterla qui". Ronaldo non è partito titolare negli ottavi e nei quarti di finale del Portogallo contro Svizzera e Marocco: "Potrebbe pensare di smettere specialmente quando non parti nella formazione titolare in Nazionale, che alla fine è il principale motivo per cui Ronaldo vuole giocare ed essere in forma. Vincere la Coppa del Mondo era il suo sogno ed ora è svanito. Non parlerò a suo nome ma non mi sorprenderebbe se si ritirasse".