"Il Barcellona vende Depay: offerto a un club per gennaio"

Cedere prima di comprare: le difficoltà finanziarie impongono anche al Barcellona di cambiare politica dopo il mercato sontuoso dell'estate. Il club blaugrana sta effettivamente lavorando per la cessione di alcuni giocatori quasi fuori dal progetto tattico di Xavi, per poi reinvestire i soldi ricevuti per rinforzare la rosa. Tra i calciatori verso l'addio c'è Memphis Depay, secondo quanto riporta Sport.

"Depay verso la cessione: c'è il Newcastle" L'attaccante olandese, già accostato in passato alla Juve e reduce da un Mondiale non particolarmente positivo per quanto lo riguarda, è in scadenza di contratto il prossimo giugno ed è il primo indiziato a lasciare la Catalogna. Il mercato di gennaio rappresenta l'ultima occasione per il Barcellona di ottenere qualcosa dal suo addio, e i dirigenti catalani avrebbero offerto l'oranje all'ambizioso Newcastle.