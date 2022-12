Mac Allister tra i migliori grazie a De Zerbi: ecco chi lo vuole in Europa

Il padre ha giocato con Maradona , lui con Messi . E domenica, in Qatar , ha festeggiato la vittoria del Mondiale . Argentino, con cognome scozzese e passaporto italiano, Alexis Mac Allister è stato sicuramente uno dei protagonisti di questo vincente cammino. Del resto Scaloni lo ha trovato in ottima forma grazie al lavoro di De Zerbi , che lo ha utilizzato come centrocampista box to box. Contro la Francia era in realtà un pò più bloccato, ma lui ha risposto con l’ennesima prestazione convincente dando dimostrazione di un rendimento altissimo. Insieme a Bellingham , Modric , Rabiot , Amrabat e Enzo Fernandez è considerato uno dei migliori centrocampisti del Mondiale. Merito sicuramente del lavoro del tecnico italiano al Brighton e di Scaloni , letteralmente stregato dalla professionalità e costanza del calciatore di origini molisane.

Il rinnovo prima del Mondiale

"Il suo stile di gioco era chiaro - le parole di De Zerbi a The Athletic-, non ha sbagliato una giocata, sono contento per lui". Prima del Mondiale, esattamente lo scorso 24 ottobre, il club inglese sul proprio sito ha annunciato il rinnovo del giocatore fino al 2025, con opzione di un ulteriore anno. Una mossa a dir poco lungimirante considerando il rendimento, altissimo, di Mac Allister in Qatar. L’argentino poi sa fare tutto: puntuale nella fase di interdizione, è molto attento in quella di impostazione. Insomma, il classico centrocampista box to box in grado di dare sempre equilibrio alla propria squadra. Di lui se ne parla moltissimo anche negli ambienti di calciomercato. In particolare, il suo nome è molto attuale nelle stanze dell’Inter, in quelle dell’Atletico Madrid e dell'Arsenal. Simeone lo stima molto, ma la concorrenza è già agguerrita e con la vittoria del Mondiale non potrà che crescere.