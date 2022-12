"Il Benfica fissa il prezzo per Enzo Fernandez: ecco quanto vale"

Il Benfica fissa il prezzo per Enzo Fernandez . Come una bottega che riscrive i prezzi in vetrina, dove nella fattispecie viene esposto il talento classe 2001 dell' Argentina , eletto dalla Fifa (e unanimemente) il miglior giovane del Mondiale in Qatar .

Ecco quanto chiede il Benfica per Enzo Fernandez

Fernandez era giunto in terra lusitana lo scorso giugno dal River Plate per una cifra pari a circa 18 milioni di euro. Chiaramente, oggi, il Benfica pregusta un incasso record facendo sapere, come riporta Tyc Sports in Argentina, di "non essere disposto a cederlo per meno di 120 milioni di euro".