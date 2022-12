"Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita prima dell'inizio del mercato invernale"

L'accordo soddisfa tutte le parti, Ronaldo diretto in Arabia

Fonti vicine al club saudita avrebbero rivelato a CBS Sport l'intenzione della società di mettere la firma sul contratto di Cristiano Ronaldo prima dell'apertura della sessione invernale di calciomercato.

CBS Sport parla di uno stipendio, per Ronaldo, di 75 milioni di euro a stagione, esclusi gli sponsor, solamente per il suo ruolo da giocatore. Come è noto ormai, CR7 avrà un ruolo attivo per l'Arabia Saudita anche una volta appesi gli scarpini al chiodo. Sarà infatti ambasciatore nazionale per la candidatura ad ospitare il Mondiale di calcio del 2030 assieme a Grecia ed Egitto.

Sembra inoltre che Ronaldo avrà un'influenza enorme su tutta la squadra dell'Al Nassr, che si estenderebbe fino alla scelta dell'allenatore, un po' come il potere che si vocifera abbia Mbappe al PSG.

Pare dunque ormai questione di giorni per vedere Cristiano Ronaldo andarsene dal calcio che conta. Sarà la fine di un'epoca.