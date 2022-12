Gakpo dal Psv al Liverpool, ora è ufficiale: cessione da record

"Questo è un trasferimento record per il Psv Eindhoven ". Con queste parole Marcel Brands , general manager del club olandese, ha annunciato il trasferimento di Cody Gakpo al Liverpool a partire dal mese di gennaio ormai alle porte. Anche se la cifra non è ancora stata resa nota, di certo si tratta di qualcosa di eccezionale per le casse della società di Eredivisie.

Gakpo-Liverpool: cessione record per il Psv

Attaccante esterno, preferibilmente a sinistra, Gakpo - classe 1999 - è stato grande protagonista della fase a gironi dei Mondiali da poco passati in archivio: tre gol per lui, uno a partita, realizzati nelle gare contro Senegal, Ecuador e Qatar. Nove, invece, i gol realizzati nelle 14 partite disputate quest'anno in Eredivisie. Ora, la grande occasione in Premier League.