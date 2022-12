Brekalo, sì al Monza. Kiwior, sarà un’asta

Ci siamo. Dopo un incessante pressing, iniziato a novembre, il Monza intravede il traguardo per Josip Brekalo (24, Wolfsburg). In scadenza il prossimo giugno, il croato ex Torino ha dato da subito la sua disponibilità al Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi. Questo perché il suo desiderio è quello di rientrare in Italia per riprendere a giocare con continuità, dopo un inizio di stagione vissuto ai margini con la formazione tedesca. Sarà anche la settimana degli attaccanti con la valigia e in cerca di riscatto. Si parte tra Samp ed Empoli con lo scambio Francesco Caputo (35)-Sam Lammers (25) e l’imminente ritorno di Fabio Borini (31) a Verona dove, da ormai diverse settimane, sono attese anche novità sul fronte Milan Djuric (32). Quest’ultimo spinge per un’avventura bis a Salerno dal suo ex allenatore Davide Nicola (49). I due si sentono spesso, sono rimasti in ottimi rapporti e tornerebbero volentieri a lavorare insieme dopo l’addio della scorsa estate.

Frattesi alla Roma: c'è il piano per averlo subito

Valzer

L’affare Thomas Henry (28)-Spezia è invece in stand-by: in questa fase i veneti non vorrebbero privarsi del giocatore francese, seguito e apprezzato anche dalla Cremonese di Massimiliano Alvini (52). Proprio i grigiorossi nei giorni scorsi hanno avuto nuovi contatti con l’entourage di Kevin Lasagna (30), che è un nome sempre valido per il reparto offensivo insieme a quello di Eldor Shomurodov (27). L’uzbeco, però, non vorrebbe terminare la stagione in una squadra impegnata nella lotta salvezza, per questo ha espresso la preferenza per il Torino di Ivan Juric (47), con cui ha un canale sempre aperto dalla scorsa estate. Manca però l’accordo sulla formula: la società granata lavora per un prestito, mentre la Roma intende monetizzare il suo addio inserendo almeno l’obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni. Nei discorsi tra i giallorossi e i granata è finito anche il centrocampista Sasa Lukic (26). In scadenza nel 2024, il classe 1996 non ha ancora rinnovato il suo contratto con i granata: ha ambizioni importanti ed è molto tentato da un’avventura in una big. Sulle tracce del serbo c’è anche il Leicester.

Lazio, il fronte delle cessioni: Fares bloccato, bonus Muriqi

Sbarco in A

In entrata i granata non smettono di seguire per l’estate Jean-Viktor Makengo (24) dell’Udinese. Il francese, valutato sui 10-15 milioni, ha mercato anche in Premier. A proposito di centrocampisti, attenzione ai possibili sviluppi sul fronte Daniel Boloca (24). Il giocatore del Frosinone è pronto per la serie A: piace, in particolare, a Sassuolo, Torino e Salernitana. Il mese di gennaio si rivelerà decisivo anche per Jakub Kiwior (22) dello Spezia. Nei radar di Juve, Napoli, Milan, Roma, Borussia Dortmund e dei club della Premier League, il centrale polacco è valutato circa 20 milioni.