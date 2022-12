Ronaldo, il presidente dell'Al-Nassr smentisce il suo arrivo

Cristiano Ronaldo è ancora senza squadra. Il fuoriclasse portoghese, dopo la brutta parentesi con il Manchester United e la delusione ai Mondiali in Qatar , sembrava vicinisso all' Al-Nassr per una cifra mostruosa: un miliardo fino al 2030, 2 anni e mezzo da calciatore e sei anni come testimonial della candidatura dell' Arabia Saudita per l'organizzazione del Mondiale 2030.

Il presidente dell'Al-Nassr nega l'arrivo di Ronaldo

Nelle ultime ore però, il colpo di scena: il presidente dell'Al-Nassr si è esposto in prima persona per smentire la trattativa. Queste le dichiarazioni di Al-Muammar sull'arrivo imminente di Cristiano Ronaldo: "Le notizie che escono non sono corrette, la maggior parte di ciò che è stato scritto o detto dai media sono bugie". Parole che confermerebbero la smentita del giocatore dopo il trionfo del Portogallo contro la Svizzera per 6-1 agli ottavi dei Mondiali: "Io all'Al-Nassr? No, non è vero", negò il cinque volte Pallone d'Oro.