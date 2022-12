Liverpool, ufficiale l'accordo con il Psv per Gakpo: ha già scelto il numero di maglia

E' ufficiale il passaggio al Liverpool di Cody Gakpo dal PSV Eindhoven . L'annuncio arriva dopo l'accordo totale con il club olandese e l'esito positivo delle visite mediche cui si è sottoposta la giovane stella dell'Olanda, protagonista a Qatar 2022 con tre gol in cinque partite e che prima della sosta in Eredivisie aveva già messo a segno 9 reti e fornito 12 assist.

Gakpo sogna ad occhi aperti: "Mi allenerò con dei campioni"

Con la spontaneità dei suoi 23 anni, Gakpo non nasconde la sua incredulità: "Sono davvero entusiasta di essere qui. Non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi e iniziare a giocare per questo fantastico club. Qui ci sono grandi giocatori dai quali posso imparare molte cose". Il nuovo rinforzo di Jurgen Klopp ha scelto la maglia numero 18.