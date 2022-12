Intrecci tra Fiorentina e Atalanta per Boga, Biuk e Cittadini

La Fiorentina guarda verso Bergamo per tre giocatori: due già di proprietà dei nerazzurri (Boga e Cittadini) , l’altro (l’esterno dell' Hajduk Spalato Stipe Biuk ) cercato con interesse tanto dai viola quanto dalla Dea, a caccia per gennaio del colpo giusto in grado di alzare la qualità delle rispettive rose. Un fronte già molto caldo a pochi giorni dal via ufficiale alla finestra invernale, che in breve però potrebbe farsi addirittura incandescente. L’asse tra il club di Commisso e quello di Percassi nasce infatti da alcune esigenze che entrambe le società devono in fretta risolvere, ovvero la necessità di completare la squadra a disposizione di Italiano da un lato (con almeno un paio di pedine) e la volontà di snellire il parco giocatori di Gasperini dall’altro.

Prima il Gollo

Il lavoro da fare non manca, dunque. E il pretesto di questo ideale filo rosso (che potrebbe portare a un maxi affare) è nato dalla necessità di trovare una nuova collocazione a Pierluigi Gollini, arrivato a Firenze con la prospettiva di ricominciare a fare il titolare dopo due stagioni in chiaro-scuro ma finito anche in viola nelle retrovie nel giro di poco. Normale, dunque, che nell’ambito delle contrattazioni coi nerazzurri per arrivare ad un accordo sul portiere (che in attesa di tornare a Bergamo sembra orientato a cambiare agente, lasciando lo storico manager Riso ed affidandosi all'intermediario Busardò), il discorso si sia allargato anche su altri aspetti visto il bisogno da parte della Fiorentina di colmare più di una lacuna in squadra.

Tempio lunghi

Due sono ad oggi i fronti che il dg Barone e il ds Pradè stanno monitorando più di ogni altro: quello legato al centrale difensivo (la conferma ad agosto di Ranieri è stata, oltre che forzata, anche un passo indietro sul piano tecnico) e quello dell’esterno d’attacco, ruolo per il quale i viola a più riprese - anche pubbliche - hanno smentito qualsiasi interesse. I tempi di recupero di Gonzalez e Sottil destano tuttavia qualche perplessità (l’argentino, se tutto andrà bene, sarà in campo per metà gennaio, il classe ’99 per il mese successivo) e dunque è normale che i viola stiano valutando il da farsi. L’anno nuovo oltretutto metterà Biraghi e compagni di fronte a tre scontri diretti di vitale importanza nella corsa all'Europa (Roma, Torino e Lazio) e la volontà di Italiano è quella di arrivare a ranghi completi.

Con le ali

Ecco perché la candidatura di Jeremie Boga deve essere più che mai venuta viva, anche se in queste ore il Leicester ha offerto ai bergamaschi 15 milioni di euro, complessivi per il prestito e il diritto di riscatto, senza escludere il Marsiglia che però ha ipotizzato soltanto il prestito. La Fiorentina - per la quale l’ex Sassuolo ha già espresso gradimento - o risponderà in modo tangibile o resterà al palo. Bisogna sempre considerare che, finora, anche i toscani, come i francesi, hanno immaginato di avere Boga in prestito. L’Atalanta però spera di recuperare parte dei 22 milioni spesi per acquistarlo. Nel caso in cui la pista non dovesse decollare, resta sullo sfondo il nome di Stipe Biuk, ventenne dell’Hajduk (professione esterno sinistro) che anche da Bergamo viene seguito con molta attenzione: costo del cartellino, circa 7 milioni di euro.

Per l'estate

L’altro tema che verrà certamente affrontato sarà poi quello legato al centrale difensivo, ruolo per il quale (ma soprattutto in vista dell’estate) la Fiorentina ha messo nel mirino il classe 2002 Giorgio Cittadini, prodotto del vivaio atalantino e in questa stagione in prestito al Modena in Serie B. Non è escluso, però, che la prelazione dei viola possa arrivare già adesso.