Non solo CR7: ecco gli altri campioni nel mirino dell'Al-Nassr

L'Al-Nassr non si ferma a Cristiano Ronaldo, anzi ha già preso contatti con altri campioni come Sergio Busquets, Sergio Ramos e Luka Modric. Nei giorni scorsi è circolato anche il nome di N'Golo Kanté, centrocampista francese del Chelsea, molto stimato dal tecnico Rudi Garcia. Ha il contratto in scadenza e, quindi, pretese economiche importanti che il club dell'Arabia Saudita può soddisfare. Ma torniamo a Modric. Molto corteggiato anche dalla MLS, il croato vuole giocare ancora con il Real Madrid. Nei suoi piani c'è quindi il rinnovo con le merengues per un'altra stagione, fino al 2024, per poi concludere la sua carriera altrove.