Clamoroso indizio di mercato dall'Arabia Saudita che riguarda Messi: pronta la risposta a Ronaldo?

RIAD (ARABIA SAUDITA) - L'approdo di Cristiano Ronaldo all' Al Nassr entusiasma l' Arabia Saudita che, nelle ultime ore, sogna un clamoroso bis. Il club rivale dei gialloblù, l' Al Hilal , ha infatti avuto un'idea originale con il coinvolgimento diretto di Lionel Messi : una scelta oculata che sta già facendo scalpore sui social network.

Messi, futuro in Arabia Saudita?

Nelle ultime ore è diventata virale un'immagine di uno dei negozi ufficiali dell'Al Hilal dove si vede in vendita una maglia molto particolare: la numero 10 di Lionel Messi. La foto è diventata virale nel giro di pochi secondi, tanto da scatenare ogni tipo di teoria: alcuni utenti sostengono che l'acquisto di Messi da parte dell'Al Hilal possa essere un'idea realistica o puro marketing mentre altri hanno avanzato l'ipotesi che qualche tifoso si sia divertito a modificare la foto, inscenando un intero allestimento solo per provocare Cristiano Ronaldo, debuttante in Saudi League. Qualunque sia la spiegazione, la foto ha già avuto un enorme eco sui media di tutto il mondo.