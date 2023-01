Ronaldo in volo per l'Arabia Saudita: "Ci vediamo presto ragazzi"

"Ciao ragazzi, ci vediamo presto". Queste le parole registrate da Cristiano Ronaldo in un video postato su Instagram dal jet di lusso prima di decollare alla volta di Riad, dove inizierà la sua nuova avventura con la maglia dell'Al Nassr che ha convinto il portoghese con un ingaggio super e un ruolo di ambasciatore per dare peso alla candidatura dell'Arabia Saudita per ospitare la Coppa del Mondo del 2030.