Napoli-Ounahi, MiIan-Vazquez: pronti via e subito scattano Giuntoli, Maldini e Massara

Il mercato è ricominciato, ma nessuno in Serie A può permettersi colpi eclatanti, modello Al-Nassr/ CR7, per intenderci: quella è un'operazione tanto finanziariamente folle quanto politicamente esplicita. Se la può permettere solo il club caro al principe Mohammad Bin Salman Al Sa'ud che, anche per mezzo del calcio e dello sport in generale, punta ad affermare una nuova immagine internazionale dell'Arabia Saudita. Questo, però, è un altro discorso. In Italia, la sessione invernale delle contrattazioni si annuncia povera di colpi eclatanti a causa della crisi che assilla molti club, come ribadiscono i debiti con il Fisco provvidenzialmente spalmati sui prossimi cinque anni. Tuttavia, due società, non a caso la prima e la seconda in classifica, brillano per tempismo e programmazione.